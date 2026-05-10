Concert Bleu Vernon Au cœur du blues Médiathèque de Vernon Vernon
Concert Bleu Vernon Au cœur du blues Médiathèque de Vernon Vernon samedi 20 juin 2026.
Vernon
Concert Bleu Vernon Au cœur du blues
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique Fête du prêt d’instruments de musique.
Concert BLEU VERNON Au cœur du blues Iness, chant ; Hervé Darboux, basse ; Philippe Chauveau, batterie ; Karim Albert Kook, aka Mister K , guitare et chant.
BLEU VERNON conjuguent tradition et modernité sur la route des grands maîtres de la musique du diable en rappelant des titres essentiels de Muddy Waters , Willie Dixon, Slim Harpo, Little Walter, BB.King…une musique et un show résolument engagés dans la transmission des racines du blues et leurs rôles sociales et humain. Les musiciens resteront pour un after pour inspirer les participants de la soirée Open Mic Blues
Tout public.
Entrée libre. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Concert Bleu Vernon Au cœur du blues
L’événement Concert Bleu Vernon Au cœur du blues Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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