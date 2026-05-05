Concert Bluegrass family Médiathèque intercommunale Montélimar
Concert Bluegrass family Médiathèque intercommunale Montélimar vendredi 19 juin 2026.
Montélimar
Concert Bluegrass family
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:15:00
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la fête de la musique, Bluegrass Family vous amène dans les plaines du Kentucky. Au rythme du banjo, de la mandoline, de la guitare. Une musique traditionnelle américaine pleine d’émotions, entre rythmes effrénés et balades romantiques.
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Bluegrass Family takes you to the plains of Kentucky. To the rhythm of the banjo, mandolin and guitar. A traditional American music full of emotion, between frantic rhythms and romantic ballads.
L’événement Concert Bluegrass family Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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