Concert Blues Rock Hofmann Family place du champ de foire Ainay-le-Château jeudi 25 juin 2026.

Ainay-le-Château

Concert Blues Rock Hofmann Family

place du champ de foire maison des chaumes Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venus de Bretagne, le groupe Hofmann Family revient pour un concert de blues rock le jeudi 25 juin à partir de 19h à la Maison des Chaumes d’Ainay le Château.

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place du champ de foire maison des chaumes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

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English :

Hailing from Brittany, the band Hofmann Family is returning for a blues-rock concert on Thursday, June 25, starting at 7 p.m. at the Maison des Chaumes in Ainay-le-Château.

L’événement Concert Blues Rock Hofmann Family Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme