Indépendante Day Ainay-le-Château
Indépendante Day Ainay-le-Château samedi 4 juillet 2026.
Indépendante Day
Place du champs de foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée bandas et repas convivial organisés par la fanfare L’Indépendante d’Ainay-le-Château.
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Place du champs de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr
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English :
Bandas evening and convivial meal organized by the L’Indépendante brass band from Ainay-le-Château.
L’événement Indépendante Day Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme