Indépendante Day

Place du champs de foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée bandas et repas convivial organisés par la fanfare L’Indépendante d’Ainay-le-Château.

.

Place du champs de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bandas evening and convivial meal organized by the L’Indépendante brass band from Ainay-le-Château.

L’événement Indépendante Day Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme