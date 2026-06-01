Concert de variétés Les Chats Loupés place du champ de foire Ainay-le-Château
Concert de variétés Les Chats Loupés place du champ de foire Ainay-le-Château dimanche 28 juin 2026.
Ainay-le-Château
Concert de variétés Les Chats Loupés
place du champ de foire maison des chaumes Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
De Nicoletta à Niagara, de Jali à Moriarty, le quatuor venu de Blegique propose un répertoire varié aux sonorités rock,folk ou funk sur des rythmes balancés, ensoleillés et dansants le dimanche 28 juin à partir de 18h à la Maison des Chaumes d’Ainay.
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place du champ de foire maison des chaumes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com
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English :
Featuring Nicoletta %E0 Niagara and Jali %E0 Moriarty, this quartet from Belgium presents a varied repertoire blending rock, folk, and funk sounds with lively, sunnyand danceable rhythms on Sunday, June 28, starting at 6 p.m. at the Maison des Chaumes d’Ainay.
L’événement Concert de variétés Les Chats Loupés Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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