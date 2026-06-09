Concert Bonkers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert Bonkers

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 20:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui.

Prépare-toi à une soirée pleine d’énergie avec BONKERS !

Ce power trio revisite avec passion les grands classiques du rock et de la pop, des années 60 à nos jours. De The Police à U2, en passant par Téléphone, Axel Bauer ou encore The Beatles, BONKERS enchaîne les morceaux incontournables avec une énergie communicative et un vrai sens du live.

Entre rock puissant, mélodies pop et ambiance conviviale, les musiciens proposent un répertoire riche et nuancé qui rassemble toutes les générations autour des plus grands titres de ces dernières décennies.

Un concert vivant, rythmé et généreux, parfait pour chanter, vibrer et partager un grand moment de musique live.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

A musical journey from the 60s to today.

Get ready for a high-energy evening with BONKERS!

This power trio passionately revisits rock and pop classics from the 60s to the present day. From The Police to U2, not forgetting Téléphone, Axel Bauer and The Beatles, BONKERS play a succession of essential songs with infectious energy and a real sense of live performance.

Combining powerful rock, pop melodies and a convivial atmosphere, the musicians offer a rich, nuanced repertoire that brings together all generations around the greatest hits of recent decades.

A lively, rhythmic and generous concert, perfect for singing, vibrating and sharing a great moment of live music.

L’événement Concert Bonkers Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65