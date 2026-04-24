Laàs

Concert Bossa Flor Music à Laàs

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 21:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

L’association Bossa Flor Music s’ancre dans le paysage culturel béarnais en créant un espace de rencontres entre la chanson française, la musique brésilienne et le jazz. Au fil des années, l’âme des rencontres artistiques s’est inspirée du chemin de passeurs entre différents courants musicaux, différentes langues, en mettant l’accent sur un ou des artistes symboles de ces partages. Cet espace génère de nouveaux projets musicaux, des échanges artistiques multiculturels qui dépassent les frontières, et il illustre en cela un adage cher à Pierre Barouh, la vie est l’art des rencontres , qu’il avait adopté du grand poète brésilien Vinicius de Moraes. Cet esprit sera illustré le 30 avril à la Fourmi rouge à Laàs qui développe une belle programmation musicale sous la direction de son nouveau gérant, Jérôme Dupuy. .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

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English : Concert Bossa Flor Music à Laàs

L’événement Concert Bossa Flor Music à Laàs Laàs a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Béarn des Gaves