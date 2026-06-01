Concert botanique exceptionnel avec le duo Keryda (Espace Culturel Bideak de Saint-Palais), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Concert botanique exceptionnel avec le duo Keryda (Espace Culturel Bideak de Saint-Palais) Samedi 6 juin, 19h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Samedi 6 juin à 19h : Concert botanique exceptionnel avec le duo Keryda. Une véritable ode à la nature où musique et poésie se rencontrent. Les musiciens improvisent avec ces vibrations végétales dans une expérience unique, immersive et fascinante de bio-communication acoustique avec le monde végétal. Entre pédagogie et émerveillement, Keryda invite le public à écouter autrement la nature et à porter un regard nouveau sur la biodiversité.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Samedi 6 juin à 19h : Concert botanique exceptionnel avec le duo Keryda. Une véritable ode à la nature où musique et poésie se rencontrent. Les musiciens improvisent avec ces vibrations végétales une…

©Keryda