Concert bou (release party) + Supermoon Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 21:00 –

Gratuit : oui En famille

Plongeant dans le rock de ton père, la pop de ta mère, le hip-hop de ta sœur et le prog de ton chien, bou passe des chansons berçantes aux improvisations absurdes. Sur scène, le groupe cultive un aspect théâtral et insouciant tout en gardant son humour et sa spontanéité. « C’est comme une cour de récré au milieu d’un tribunal, un pastis-mayonnaise après une bonne journée de travail, un bébé lapin en train de naître dans une rame de métro. Bref, c’est l’exutoire. Dans ce monde si agélaste, balanoglosse et ichtyoïde, bou est ton ami. » —————————————————————————————————— Fondé à Nantes, le quartet Supermoon éclate les frontières esthétiques avec une pop hypnotique. La rudesse et la contemplation cohabitent dans des textes en anglais qui dépeignent les problématiques sociales et l’urgence écologique. Leur éclectisme musical brasse rock expérimental des 90’s (Radiohead, Portishead, Sonic Youth), pop et grooves d’aujourd’hui (Hiatus Kaiyote, Foals, Alabama Shakes).

Taproom Aerofab Nantes 44200

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