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Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois

Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois

Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 08240 Boult-aux-Bois

Département : Ardennes

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Boult-aux-Bois

Concert Boult-aux-Bois & Cordes

Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert classique avec une création mondiale de Simon Barbanneau, suivi d’une intervention de la Fanf’Arts-aux-Champs, accompagnée des Enfanfares.
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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 19 73 12 24  boultauxboisetcordes@laposte.net

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English :

A classical concert featuring a world premiere by Simon Barbanneau, followed by a performance by Fanf’Arts-aux-Champs, accompanied by Enfanfares.

L’événement Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme

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