Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois
Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois dimanche 26 juillet 2026.
Boult-aux-Bois
Concert Boult-aux-Bois & Cordes
Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert classique avec une création mondiale de Simon Barbanneau, suivi d’une intervention de la Fanf’Arts-aux-Champs, accompagnée des Enfanfares.
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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 19 73 12 24 boultauxboisetcordes@laposte.net
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English :
A classical concert featuring a world premiere by Simon Barbanneau, followed by a performance by Fanf’Arts-aux-Champs, accompanied by Enfanfares.
L’événement Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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