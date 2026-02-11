Boult-aux-Bois

Concert Boult-aux-Bois & Cordes

Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert classique avec une création mondiale de Simon Barbanneau, suivi d’une intervention de la Fanf’Arts-aux-Champs, accompagnée des Enfanfares.

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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 19 73 12 24 boultauxboisetcordes@laposte.net

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English :

A classical concert featuring a world premiere by Simon Barbanneau, followed by a performance by Fanf’Arts-aux-Champs, accompanied by Enfanfares.

L’événement Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme