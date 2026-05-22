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Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois vendredi 7 août 2026.

Adresse : 4 rue de la Cadetière

Ville : 08240 Boult-aux-Bois

Département : Ardennes

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local

4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…)Restauration assurée par les producteurs locaux.Atelier tartinades MONCHA chansons populaires Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
  .

4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est   m.a.r.s@laposte.net

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English :

Festive market featuring local producers (craftspeople, farm produce, etc.) Catering provided by local producers.MONCHA spread workshop folk songs Organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires (rural and community activities center)

L’événement Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme

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