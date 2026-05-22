Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local

4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…)Restauration assurée par les producteurs locaux.Atelier tartinades MONCHA chansons populaires Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires

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4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est m.a.r.s@laposte.net

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English :

Festive market featuring local producers (craftspeople, farm produce, etc.) Catering provided by local producers.MONCHA spread workshop folk songs Organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires (rural and community activities center)

L’événement Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme