Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois
Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois vendredi 7 août 2026.
Boult-aux-Bois
Marché du Croc’ Local
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…)Restauration assurée par les producteurs locaux.Atelier tartinades MONCHA chansons populaires Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
.
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est m.a.r.s@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive market featuring local producers (craftspeople, farm produce, etc.) Catering provided by local producers.MONCHA spread workshop folk songs Organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires (rural and community activities center)
L’événement Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Boult-aux-Bois (Ardennes)
- Fête des mares Maison de la Nature Boult-aux-Bois 3 juin 2026
- Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois 5 juin 2026
- Construction d’abris à reptiles Maison de la Nature Boult-aux-Bois 10 juin 2026
- Proxi et macrophotographie RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois 14 juin 2026
- Les petits corps célestes Maison de la Nature Boult-aux-Bois 19 juin 2026