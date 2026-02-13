Boult-aux-Bois

La nuit des étoiles filantes

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découverte de la célèbre pluie d’étoiles filantes des Perséides , de son origine et du phénomène météortique. Préparation à l’observation en conditions réelles. Cette séance permet de vivre une expérience collective d’observation du ciel .L’Argonne ardennaise bénéficie encore d’un ciel nocturne faiblement pollué , offrant des conditions d’observation privilégiées. Ce territoire préservé permet d’admirer la Voie lactée à l’œil nu et de mener des observations astronomiques de grande qualité. Chacune des soirées Astro est découpée en deux temps: Un temps en salle à la Maison de la Nature (conférence + diaporama d’une durée de 1h30 ) Si la météo le permet observations aux instruments !

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5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Exploring the famous Perseid meteor shower, its origin, and the meteoric phenomenon. Preparation for observation under real-world conditions. This session offers a group experience of observing the night sky. The Argonne Ardennes still enjoy a night sky with minimal light pollution, providing ideal observing conditions. This unspoiled area allows visitors to admire the Milky Way with the naked eye and conduct high-quality astronomical observations. Each Astro Evening is divided into two parts: An indoor session at the Maison de la Nature (a 1.5-hour lecture and slide show) Weather permitting: observations using telescopes!

L’événement La nuit des étoiles filantes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par Ardennes Tourisme