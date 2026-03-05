Faune et flore des bords de chemins Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Faune et flore des bords de chemins Maison de la Nature Boult-aux-Bois mercredi 5 août 2026.
Faune et flore des bords de chemins
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Une billebaude estivale ! Au programme: oiseaux, petites bêtes, plantes, traces…Gratuit Prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
A summer billebaude! On the program: birds, small animals, plants, tracks…Free Bring appropriate clothing, depending on weather conditions
