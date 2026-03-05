Faune et flore des bords de chemins Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Faune et flore des bords de chemins

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Une billebaude estivale ! Au programme: oiseaux, petites bêtes, plantes, traces…Gratuit Prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A summer billebaude! On the program: birds, small animals, plants, tracks…Free Bring appropriate clothing, depending on weather conditions

L’événement Faune et flore des bords de chemins Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme