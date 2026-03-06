Nuit de la Chauve-Souris Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Nuit de la Chauve-Souris

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Soirée consacrée à la vie secrète de ces animaux nocturnes , conférence et promenade nocturne.Sortie gratuite

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

An evening devoted to the secret life of these nocturnal animals, with a lecture and a nocturnal walk

