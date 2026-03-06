Nuit de la Chauve-Souris Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Nuit de la Chauve-Souris Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 28 août 2026.
Nuit de la Chauve-Souris
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
2026-08-28
Soirée consacrée à la vie secrète de ces animaux nocturnes , conférence et promenade nocturne.Sortie gratuite
.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
An evening devoted to the secret life of these nocturnal animals, with a lecture and a nocturnal walk
L’événement Nuit de la Chauve-Souris Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme