Nuit de la Chauve-Souris Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 28 août 2026.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Soirée consacrée à la vie secrète de ces animaux nocturnes , conférence et promenade nocturne.Sortie gratuite
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

English :

An evening devoted to the secret life of these nocturnal animals, with a lecture and a nocturnal walk

