Concert Bouskidou Symphonique, Théâtre Simone Veil, Saint-Nazaire

Concert Bouskidou Symphonique Samedi 23 mai, 18h00 Théâtre Simone Veil Loire-Atlantique

Payant sur réservation auprès du théâtre Simone Veil de Saint-Nazaire (ouverture de la billetterie prochainement)

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Près de 160 musiciens sur scène pour ce concert festif et familial !

Depuis 1981, Bouskidou est le poil à gratter de la chanson jeune public, sautant à pieds joints sur les clichés enfantins, mélangeant rock’n’roll et la chanson pour les momes mais aussi le bal où on ne fait pas que danser et les spectacles où les parents se déchaînent !

Au programme : une quinzaine de chansons tirées de leurs 15 albums, accompagnées par l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire, les élèves choristes du conservatoire Boris Vian de Saint-Nazaire et l’orchestre à cordes de cycle 1 du conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo.

Théâtre Simone Veil Rue des Frères Pereire 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

