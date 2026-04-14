Serious game réemploi #1, à confirmer, Saint-Nazaire

Serious game réemploi #1 Jeudi 21 mai, 10h00 à confirmer Loire-Atlantique

Sur inscription, réservé aux MOA et MOE du territoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Une matinée à destination des MOA et MOE pour se former à l’intégration d’un volet la dépose de matériaux réemployables dans un projet de réhabitilitation ou de déconstruction.

à confirmer 44600 Saint-Nazaire 44600 Villeneuve Loire-Atlantique Pays de la Loire

Matinée de formation sous forme de serious game autour de la dépose sélective et du réemploi de matériaux dans le bâtiment