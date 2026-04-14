Laboratoire portuaire, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Laboratoire portuaire Samedi 23 mai, 17h00 Ecomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le projet « Laboratoire portuaire » s’inscrit dans une dynamique partenariale entre le collège Anita Conti, Saint-Nazaire Renversante, Thierry Méré de la galerie HASY et plusieurs acteurs portuaires de Saint-Nazaire. Il vise à faire découvrir aux élèves le patrimoine portuaire de Saint-Nazaire à travers une approche croisée : artistique, historique, scientifique et technique. L’ambition est de développer leur regard sur le territoire, de comprendre les enjeux du port et de produire des œuvres plastiques issues de leurs explorations.

Le travail des élèves donnera lieu à une exposition à l’Écomusée, dans le cadre de la Nuit des musées et du dispositif national « La classe l’œuvre » et animée par les élèves.

Ecomusée de Saint-Nazaire 15 Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251100303 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/ecomusee

La classe, l’œuvre !

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