Semaine pour entreprendre en Loire-Atlantique, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Semaine pour entreprendre en Loire-Atlantique 19 – 21 mai Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Mardi 19 mai 2026

Donner envie d’entreprendre

9h30-11h30 – Faut-il créer ou reprendre ? (CCI, CMA) : faites le point sur les avantages et inconvénients.

9h30-12h – Fresque de l’esprit d’entreprendre (C-Lancé) : atelier collaboratif pour comprendre les étapes de la création d’activité.

13h-14h30 – Table ronde Femmes, entreprenez ! (CCI, C-Lancé) : témoignages inspirants d’entrepreneures.

15h-16h30 – Apprendre à pitcher (C-Lancé) : structurer un pitch clair et impactant.

Mercredi 20 mai 2026

Entrepreneuriat durable

9h-10h30 – Entrepreneuriat engagé (Ecossolies, Baobab) : entreprendre face aux enjeux écologiques et sociaux.

10h45-12h45 – Impact Business Model Canvas (Open Lande) : concilier performance et impact.

Les différentes casquettes du dirigeants

13h-14h30 – Casquettes du dirigeant (L’Ouvre-Boîtes) : explorer les multiples rôles de l’entrepreneur.

Jeudi 21 mai 2026

La Bascule

Journée pour structurer son activité et booster son développement.

Ateliers : vente B2C, accès au marché local, networking efficace + soirée réseau (speed-meeting, échanges, cocktail).

Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=la-semaine-pour-entreprendre-2026 »}]

Du 18 au 22 mai, boostez votre projet avec la Semaine pour Entreprendre : ateliers, conférences et experts pour vous guider vers la création ou reprise d’entreprise. Entreprendre Création d’entreprise