La Bascule – 3ème édition, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

La Bascule – 3ème édition Jeudi 21 mai, 09h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

9h30- 17h30 – Le QG – Accueil tout au long de la journée

Un lieu chaleureux pour échanger autour de son projet, rencontrer des professionnels de l’accompagnement et faire le point, sans rendez-vous ni formalisme. Une parenthèse dans cette journée. Passez y faire un tour !

9h30 – 11h30 – Atelier – Comment vendre aux particuliers ? – Animé par L’Ouvre-Boîtes

Vendre aux particuliers, ce n’est pas seulement vendre un produit ou un service. C’est construire un modèle économique viable, affirmer sa marque de fabrique et trouver un rapport à la vente qui vous ressemble. Un temps pour prendre du recul et repartir avec des conseils concrets.

12h30 – 13h45 – Table ronde – TPE, PME et indépendants : comment accéder au marché des acteurs du territoire ? – Animée par la MDE et SN Agglo

Comment une petite entreprise peut-elle se faire une place auprès des acteurs économiques de son territoire ? Comment gagner en visibilité, en crédibilité et en efficacité commerciale face à des structures parfois plus importantes ? Un échange autour des enjeux de la vente B2B locale, à travers des témoignages d’entrepreneurs et d’acheteurs du territoire.

16h – 17h30 – Conférence – Lancer son activité : les clés d’un networking efficace – Animée par Manuella Lebeau, Lebeau parcours et Alban Masse, la carte des talents

Créer et développer un réseau utile en 1-to-1, sans se disperser. Adoptez la bonne posture, clarifiez vos objectifs, affinez votre pitch et découvrez des outils concrets pour passer à l’action. Apprenez à transformer chaque interaction en un véritable levier de croissance durable grâce à une stratégie fondée sur la réussite collective. Une conférence pratique pour s’approprier les codes du réseau, cultiver son influence et entreprendre ensemble.

18h – 21h – Soirée Networking – Développez votre réseau d’entrepreneur.e.s

Une soirée pour rencontrer les entrepreneur.e.s du territoire, partager vos expériences et créer de nouvelles synergies. Au programme : speed-meeting, échanges inspirants et cocktail convivial. N’oubliez pas vos cartes de visite !

Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=la-semaine-pour-entreprendre-2026 »}]

La Bascule aide les entrepreneur·e·s à franchir un cap grâce à des outils, retours d’expérience et méthodes concrètes pour structurer leur activité et générer leurs premiers chiffres d’affaires. Entreprendre La Bascule