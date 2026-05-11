Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac
Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac dimanche 27 septembre 2026.
Meymac
Concert Brassens Les oiseaux rares
13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le comité d’animation Animey vous invite au concert Les oiseaux rares les plus grands succès de Georges Brassens. .
13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com
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English : Concert Brassens Les oiseaux rares
L’événement Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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