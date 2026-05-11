Meymac

Concert Brassens Les oiseaux rares

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le comité d’animation Animey vous invite au concert Les oiseaux rares les plus grands succès de Georges Brassens. .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com

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English : Concert Brassens Les oiseaux rares

L’événement Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze