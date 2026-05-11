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Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac

Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac

Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : 13 Boulevard du Pré-Soubise

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Meymac

Concert Brassens Les oiseaux rares

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le comité d’animation Animey vous invite au concert Les oiseaux rares les plus grands succès de Georges Brassens.   .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   animeymac19@gmail.com

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English : Concert Brassens Les oiseaux rares

L’événement Concert Brassens Les oiseaux rares Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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