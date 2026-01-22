Concert Brel ! Le Spectacle Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Concert Brel ! Le Spectacle

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 22:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Tout public

Avec Brel ! Le Spectacle, Olivier Laurent offre un hommage bouleversant à l’un des plus grands artistes de la chanson francophone. Accompagné de quatre musiciens, il fait revivre les œuvres de Jacques Brel avec une interprétation sincère et une présence scénique remarquable.

De La Valse à Mille Temps à Voir un Ami Pleurer, laissez-vous emporter dans un véritable voyage musical où les plus grands classiques reprennent vie avec force et émotion. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Concert Brel ! Le Spectacle

L’événement Concert Brel ! Le Spectacle Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne