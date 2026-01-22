Concert Brel ! Le Spectacle Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
mardi 1 décembre 2026 · Le Capitole en Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Concert Brel ! Le Spectacle
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01 22:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Tout public
Avec Brel ! Le Spectacle, Olivier Laurent offre un hommage bouleversant à l’un des plus grands artistes de la chanson francophone. Accompagné de quatre musiciens, il fait revivre les œuvres de Jacques Brel avec une interprétation sincère et une présence scénique remarquable.
De La Valse à Mille Temps à Voir un Ami Pleurer, laissez-vous emporter dans un véritable voyage musical où les plus grands classiques reprennent vie avec force et émotion. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Concert Brel ! Le Spectacle
L’événement Concert Brel ! Le Spectacle Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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