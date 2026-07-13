Concert Brusilhadis, Libraire Mymylibri, Ussel

Informations pratiques

Concert Brusilhadis Samedi 19 septembre, 17h00 Libraire Mymylibri Corrèze

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette création mêle chants d’oiseaux et chants traditionnels d’Europe du Sud en voie de disparition, en occitan, basque, corse ou encore dans différents parlers italiens.

Les trois chanteuses et musiciennes partageront leur passion et leur engagement en faveur de la préservation de ces répertoires, autrefois intimement liés aux relations entre les oiseaux et les hommes.

Participation libre au chapeau.

Libraire Mymylibri 8bis place Joffre, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.46.21.34 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mymylibri.com »}]

Création autour des chants des oiseaux et de chants traditionnels d’Europe du Sud en voie de disparition (occitan, basque, corse, parlers italiens, etc.), les trois chanteuses musiciennes nous leur…

©Myriam Michielin