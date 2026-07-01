Concert – Ça coule de source : de Bizet à Titanic !, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Concert – Ça coule de source : de Bizet à Titanic ! Dimanche 26 juillet, 16h30 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Placement assis dans le jardin du musée dans la limite des places disponibles | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T16:30:00+02:00 – 2026-07-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:30:00+02:00 – 2026-07-26T17:30:00+02:00

Concert

Ça coule de source : de Bizet à Titanic !

Angéline Sanfourche (Harpe), Katiane Hubert (violon)

Du Pêcheur de perles de Bizet, au Cygne de Saint-Saëns, de La source d’Hasselmans à la BO des films Titanic, du Grand bleu ou d’illustres dessins animés, le duo Odun aborde un répertoire aquatique et original navigant à travers les styles et les époques.

Un concert proposé dans le cadre de la saison culturelle « Eau quelle histoire ! », portée par le Département de l’Isère.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Le Duo Odun aborde un répertoire aquatique et original navigant à travers les styles et les époques. Duo concert

© DR