Concert cabaret – 80’s versus 90’s – par l’Harmonie du Blanc-Four, La Source, Roncq

Concert cabaret – 80’s versus 90’s – par l’Harmonie du Blanc-Four Samedi 13 juin, 20h00 La Source Nord

Gratuit – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

A l’issue de cette confrontation entre les années 80 et les années 90, ce sera à vous, public, de trancher et d’élire la décennie reine de la soirée !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/harmonie-du-blanc-four/evenements/concert-cabaret »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/564/concert-cabaret-80-s-versus-90-s-par-l-harmonie-du-blanc-four »}]

Entre nostalgie fluorescente et énergie grunge, vivez un concert-évènement où les pépites pop, rock, variété et les musiques de films se livrent un duel sans merci sur scène. concert 80’s