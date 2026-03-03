Concert Calogero Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert Calogero

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.Tout public

English :

Fifteen years on, Calogero returns to theaters for an event tour of over 150 dates. After his Zenith and Arena tours, he returns to more intimate venues to offer a summary of his concert career, with a selection of chosen songs from his repertoire, presented in previously unreleased versions.

L'événement Concert Calogero Metz a été mis à jour le 2026-03-03