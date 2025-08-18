Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine L’Aiguillon-la-Presqu’île
Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine L’Aiguillon-la-Presqu’île vendredi 17 avril 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine
Salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
La troupe de danseurs des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine, et les chanteurs du groupe Orpheus, sont de retour en Vendée à l’invitation de l’association Vendée-Ukraine
Ces enfants, âgés de 8 à 16 ans, présentent Ballets et Splendeurs d’Ukraine , spectacle créé depuis le début de la guerre, et s’inspirant largement ce que vivent au quotidien les ukrainiens depuis le début du conflit.
Les bénéfices permettront de soutenir des projets en Ukraine, dans des structures médicales qu’aide l’association vendéenne, en particulier l’Hôptal pédiatrique de Tchernobyl, une maison de retraite, quatre orphelinats et de nombreuses familles dans le besoin.
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Salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
The Joyeux Petits Souliers troupe of dancers from Ukraine, and the singers of the Orpheus group, are back in Vendée at the invitation of the Vendée-Ukraine association
L’événement Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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