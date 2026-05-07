Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Concert Camille The Sound of Milk , l’album de la grâce

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Infos pratiques

Ouverture des portes

19h00

Camille revient sur scène avec The Sound of Milk (2026), un projet intime et ambitieux construit en trois volets.

De Naissance à Adolescence, elle explore la voix comme un instrument vivant, brut et essentiel.

À travers cette œuvre, elle évoque la maternité, la transmission et notre lien au vivant.

Entre douceur et engagement, sa musique mêle intimité personnelle et regard sur le monde actuel.

Son univers évolue du chant naturel vers des compositions acoustiques puis pop.

Une expérience musicale sensible, à la fois profonde et lumineuse.

Réservez ici https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/camille-billet/idmanif/654741/idtier/39950634 .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Camille The Sound of Milk , l’album de la grâce Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale