CONCERT Camille Yembe + Première partie Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Camille Yembe + Première partie

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

JEU. 8 OCTOBRE 2026

20:00

Camille Yembe (Nouvelle pop | BE)

Camille Yembe est une artiste Belge de la scène pop ! Auteure, compositrice et interprète, elle chante le temps qui passe, l’oubli, l’amour et la solitude.

Grâce à sa signature vocale et ses textes, Camille nous amène dans un univers où les barrières n’existent pas entre la variété française, l’électro, la pop ou le rap… Comme elle le dit elle-même: C’est l’instant qui décide! .Que ce soit derrière son piano, derrière sa guitare ou sur des bandes son, Camille nous envoute et nous plonge dans son monde. Un monde où il faut danser pour oublier et chanter pour se rappeler.On a parfois l’impression d’être une souris cachée dans la chambre où Camille compose ses chansons, parfois l’impression d’être en voyage avec elle dans l’univers et parfois l’impression d’être au milieu du dancefloor. Mais peu importe où on pense être, la recette de Camille est simple, chanter, danser, avec le public, jamais sans. C’est l’instant qui décide !

JEU. 8 OCTOBRE 2026

20:00

Camille Yembe (Nouvelle pop | BE)

Camille Yembe est une artiste Belge de la scène pop ! Auteure, compositrice et interprète, elle chante le temps qui passe, l’oubli, l’amour et la solitude.

Grâce à sa signature vocale et ses textes, Camille nous amène dans un univers où les barrières n’existent pas entre la variété française, l’électro, la pop ou le rap… Comme elle le dit elle-même: C’est l’instant qui décide! .Que ce soit derrière son piano, derrière sa guitare ou sur des bandes son, Camille nous envoute et nous plonge dans son monde. Un monde où il faut danser pour oublier et chanter pour se rappeler.On a parfois l’impression d’être une souris cachée dans la chambre où Camille compose ses chansons, parfois l’impression d’être en voyage avec elle dans l’univers et parfois l’impression d’être au milieu du dancefloor. Mais peu importe où on pense être, la recette de Camille est simple, chanter, danser, avec le public, jamais sans. C’est l’instant qui décide ! .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

THURSDAY, OCTOBER 8, 2026

8:00 p.m.

Camille Yembe (New Pop | BE)

Camille Yembe is a Belgian pop artist! As a songwriter, composer, and performer, she sings about the passage of time, forgetting, love, and loneliness.

Through her distinctive voice and lyrics, Camille takes us into a world where there are no boundaries between French pop, electro, pop, or rap. As she herself says: “ABC… it’s the moment that decides!” Whether behind her piano, her guitar, or on recorded tracks, Camille captivates us and immerses us in her world. A world where you have to dance to forget and sing to remember.Sometimes it feels like we’re a mouse hiding in the room where Camille writes her songs, sometimes like we’re traveling with her through the universe, and sometimes like we’re right in the middle of the dance floor. But no matter where we think we are, Camille’s formula is simple: sing and dance with the audience—never without them. It’s the moment that decides!

L’événement CONCERT Camille Yembe + Première partie Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS