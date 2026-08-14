Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré La Ménitré La Ménitré

Informations pratiques

La Ménitré

Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré

La Ménitré Eglise Saint Jean-Baptiste La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré

Les musiciens du Camilliacus Jazz Band ( Banjo, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba) servent au public un cocktail aux couleurs du jazz Dixieland dans une ambiance festive .

Ces 5 musiciens professionnels proposent un programme varié et facilement abordable à travers les plus grands standards du jazz de la Nouvelle Orléans à la façon de Louis Armstrong, Sidney Bechet… en s’autorisant quelques détours vers la musique gospel ou même martiniquaise le tout servi avec une pointe d’humour vous assurant de passer une belle soirée.

Attention…le public est aussi mis à contribution dans ce voyage musical Claquez des doigts… tapez dans les mains… chantez avec nous… embarquement immédiat pour la Nouvelle Orléans !

Bernard Calmet (Trompette/Chant) Patrice Viginier (Trombone/Chant)- Gérard Fouillet (Saxophone/Clarinette / Chant) Alain Esseau (Soubassophone) –– William Heïssat (Banjo/Chant) .

La Ménitré Eglise Saint Jean-Baptiste La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 46 24 22

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English :

Camilliacus Jazz Band Concert at La Ménitré

L’événement Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert