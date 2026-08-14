Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré La Ménitré La Ménitré
dimanche 4 octobre 2026 · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré
La Ménitré Eglise Saint Jean-Baptiste La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré
Les musiciens du Camilliacus Jazz Band ( Banjo, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba) servent au public un cocktail aux couleurs du jazz Dixieland dans une ambiance festive .
Ces 5 musiciens professionnels proposent un programme varié et facilement abordable à travers les plus grands standards du jazz de la Nouvelle Orléans à la façon de Louis Armstrong, Sidney Bechet… en s’autorisant quelques détours vers la musique gospel ou même martiniquaise le tout servi avec une pointe d’humour vous assurant de passer une belle soirée.
Attention…le public est aussi mis à contribution dans ce voyage musical Claquez des doigts… tapez dans les mains… chantez avec nous… embarquement immédiat pour la Nouvelle Orléans !
Bernard Calmet (Trompette/Chant) Patrice Viginier (Trombone/Chant)- Gérard Fouillet (Saxophone/Clarinette / Chant) Alain Esseau (Soubassophone) –– William Heïssat (Banjo/Chant) .
La Ménitré Eglise Saint Jean-Baptiste La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 46 24 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Camilliacus Jazz Band Concert at La Ménitré
L’événement Concert Camilliacus Jazz Band à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à La Ménitré (Maine-et-Loire)
- Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à La Ménitré La Ménitré 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré 19 septembre 2026
- Croisière à thème : santé de la Loire, Bateau de Loire Odyssée, La Ménitré 19 septembre 2026
- Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré 20 septembre 2026
- Visite commentée du moulin et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49, Moulin de la Vierge, La Ménitré 20 septembre 2026