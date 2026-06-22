Soissons

Concert, Camusettes Consort

9 Rue de Panleu Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’ensemble néerlandais Camusettes Consort vous transporte au cœur de la musique de la Renaissance !

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’ensemble néerlandais Camusettes Consort vous transporte au cœur de la musique de la Renaissance !

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

9 Rue de Panleu Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Dutch ensemble Camusettes Consort takes you on a journey to the heart of Renaissance music!

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Concert, Camusettes Consort Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme