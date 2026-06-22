Concert, Camusettes Consort Soissons
Concert, Camusettes Consort Soissons vendredi 17 juillet 2026.
Soissons
Concert, Camusettes Consort
9 Rue de Panleu Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’ensemble néerlandais Camusettes Consort vous transporte au cœur de la musique de la Renaissance !
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’ensemble néerlandais Camusettes Consort vous transporte au cœur de la musique de la Renaissance !
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
9 Rue de Panleu Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
The Dutch ensemble Camusettes Consort takes you on a journey to the heart of Renaissance music!
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Concert, Camusettes Consort Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme
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