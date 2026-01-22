Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman Salle de l’Oratoire La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman

Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-01-22 2026-07-02 2026-09-04 2026-10-15

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

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Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Tribute to Jean-Jacques Goldman

Candlelight offers magical musical experiences in beautiful candlelit venues.

L’événement Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle