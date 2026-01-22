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AGENDA · La Rochelle

Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman Salle de l’Oratoire La Rochelle

jeudi 22 janvier 2026 · Salle de l'Oratoire · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 22 janvier 2026
Fin
jeudi 22 janvier 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle de l'Oratoire
Adresse
6 Bis rue Albert 1er
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman

Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-01-22 2026-07-02 2026-09-04 2026-10-15

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
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Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Tribute to Jean-Jacques Goldman

Candlelight offers magical musical experiences in beautiful candlelit venues.

L’événement Concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle

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