Concert Cañito chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Concert Cañito chez Jimmy n Drinks

Lundi 3 août 2026 de 21h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Concert de Cañito chez Jimmy n Drinks

Venez assister au concert de Cañito chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Concert Flamenco avec les danseuses de l’association Los del Patio Sevillanas. .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr

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English :

Ca%F1ito Concert at Jimmy n Drinks

L’événement Concert Cañito chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence