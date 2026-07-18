Concert Cappellum Chants sacrés du monde Chartres
dimanche 13 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Concert Cappellum Chants sacrés du monde
Rue des Bas Bourgs Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Les amis de l’église Saint-Martin-Au-Val de Chartres engagée à la sauvegarde de l’église, organise un concert Cappellum Un choeur d’hommes entre tradition et engagement.
7 chanteurs passionnés autour d’un répertoire inspiré des traditions spirituelles et musicales du monde chrétien. Le chant a cappella trouve ses racines dans les liturgies chrétiennes, plus précisément dans les chapelles où la musique vocale résonnait sans accompagnement instrumental. C’est de là que vient l’expression italienne a cappella, signifiant littéralement comme dans la chapelle . .
Rue des Bas Bourgs Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire stmartinchartres@gmail.com
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English :
The association %AB Friends of the Saint-Martin-Au-Val Church in Chartres %BB, which is dedicated to preserving the church, is organizing a Cappellum concert: A men’s choir blending tradition and social commitment.
L’événement Concert Cappellum Chants sacrés du monde Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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