Informations pratiques

Chartres

Concert Cappellum Chants sacrés du monde

Rue des Bas Bourgs Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Les amis de l’église Saint-Martin-Au-Val de Chartres engagée à la sauvegarde de l’église, organise un concert Cappellum Un choeur d’hommes entre tradition et engagement.

7 chanteurs passionnés autour d’un répertoire inspiré des traditions spirituelles et musicales du monde chrétien. Le chant a cappella trouve ses racines dans les liturgies chrétiennes, plus précisément dans les chapelles où la musique vocale résonnait sans accompagnement instrumental. C’est de là que vient l’expression italienne a cappella, signifiant littéralement comme dans la chapelle . .

Rue des Bas Bourgs Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire stmartinchartres@gmail.com

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English :

The association %AB Friends of the Saint-Martin-Au-Val Church in Chartres %BB, which is dedicated to preserving the church, is organizing a Cappellum concert: A men’s choir blending tradition and social commitment.

L’événement Concert Cappellum Chants sacrés du monde Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES