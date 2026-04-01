Concert caritatif à la Maison pour Tous Maison Pour Tous Brives-Charensac

Brives-Charensac

Concert caritatif à la Maison pour Tous

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les choristes de CHANT’EN VELAY et L’HARMONIE DE ROSIÈRES donneront un concert caritatif le samedi 25 avril à 20h à la Maison Pour Tous.

Concert en soutien à deux associations LA MAISON DES ADOLESCENTS 43 et LES P’TITES FOULÉES DE LOLA.

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Choristers from CHANT’EN VELAY and L’HARMONIE DE ROSIÈRES will perform a charity concert on Saturday April 25 at 8pm at the Maison Pour Tous.

Concert in support of two associations: LA MAISON DES ADOLESCENTS 43 and LES P’TITES FOULÉES DE LOLA.

L’événement Concert caritatif à la Maison pour Tous Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay