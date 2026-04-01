Concert caritatif à la Maison pour Tous Maison Pour Tous Brives-Charensac
Concert caritatif à la Maison pour Tous Maison Pour Tous Brives-Charensac samedi 25 avril 2026.
Brives-Charensac
Concert caritatif à la Maison pour Tous
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les choristes de CHANT’EN VELAY et L’HARMONIE DE ROSIÈRES donneront un concert caritatif le samedi 25 avril à 20h à la Maison Pour Tous.
Concert en soutien à deux associations LA MAISON DES ADOLESCENTS 43 et LES P’TITES FOULÉES DE LOLA.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
Choristers from CHANT’EN VELAY and L’HARMONIE DE ROSIÈRES will perform a charity concert on Saturday April 25 at 8pm at the Maison Pour Tous.
Concert in support of two associations: LA MAISON DES ADOLESCENTS 43 and LES P’TITES FOULÉES DE LOLA.
L’événement Concert caritatif à la Maison pour Tous Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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