Concert Carmina Burana Place Adolphe Barrette Vernon
Concert Carmina Burana Place Adolphe Barrette Vernon vendredi 5 juin 2026.
Vernon
Concert Carmina Burana
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
À l’occasion de son 140ᵉ anniversaire, la Philharmonie de Vernon propose un événement musical exceptionnel réunissant plus de 200 artistes sur scène les 65 musiciens de l’orchestre, les chorales Le Chœur d’Annebault, A Croche Chœur, les chœurs adultes et enfants du Conservatoire de Vernon, ainsi que trois chanteurs lyriques professionnels.
Sous la direction musicale de Jean-Philippe Souchon, ils interpréteront la quasi-totalité du célèbre Carmina Burana de Karl Orff lors de deux représentations exceptionnelles le vendredi soir à la collégiale et le dimanche après-midi dans le parc des Tourelles.
Tarif 12 €
Billets en vente à la Compagnie des Livres .
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Concert Carmina Burana
L’événement Concert Carmina Burana Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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