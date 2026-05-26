Valenciennes

Concert Carrefour international à Sebourg

Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Carrefour International 2026 Festival Nomade des Arts Traditionnels

Embarquez pour un voyage musical et culturel unique sans quitter le Valenciennois ! L’Espace Pasolini vous donne rendez-vous à Sebourg pour une escale exceptionnelle du Carrefour International 2026, son célèbre festival nomade dédié aux arts traditionnels.

Le jeudi 4 juin à 20h, la Salle Polyvalente de Sebourg vibrera au son d’instruments rares et de chants séculaires. Cette édition met à l’honneur des traditions musicales d’une richesse infinie, venues d’Inde, d’Iran, du Japon et de Syrie. Une occasion rare de découvrir la virtuosité d’artistes internationaux et de partager un moment de communion culturelle suspendu dans le temps.

Un dialogue entre les cultures Laissez-vous envoûter par des sonorités authentiques et laissez la magie de ce voyage sonore opérer.

Sur réservation auprès de l’Espace Pasolini

Carrefour International 2026 Festival Nomade des Arts Traditionnels

Embarquez pour un voyage musical et culturel unique sans quitter le Valenciennois ! L’Espace Pasolini vous donne rendez-vous à Sebourg pour une escale exceptionnelle du Carrefour International 2026, son célèbre festival nomade dédié aux arts traditionnels.

Le jeudi 4 juin à 20h, la Salle Polyvalente de Sebourg vibrera au son d’instruments rares et de chants séculaires. Cette édition met à l’honneur des traditions musicales d’une richesse infinie, venues d’Inde, d’Iran, du Japon et de Syrie. Une occasion rare de découvrir la virtuosité d’artistes internationaux et de partager un moment de communion culturelle suspendu dans le temps.

Un dialogue entre les cultures Laissez-vous envoûter par des sonorités authentiques et laissez la magie de ce voyage sonore opérer.

Sur réservation auprès de l’Espace Pasolini .

Valenciennes 59990 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 23 00 accueil@espacepasolini.fr

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English :

Carrefour International 2026: Nomadic Festival of Traditional Arts

Embark on a unique musical and cultural journey without leaving the Valenciennes region! Espace Pasolini invites you to Sebourg for an exceptional stopover at Carrefour International 2026, its famous nomadic festival dedicated to traditional arts.

On Thursday, June 4 at 8pm, the Salle Polyvalente in Sebourg will vibrate to the sound of rare instruments and age-old songs. This year’s festival features musical traditions of infinite richness, from India, Iran, Japan and Syria. A rare opportunity to discover the virtuosity of international artists and share a moment of cultural communion suspended in time.

A dialogue between cultures: let yourself be enchanted by authentic sounds and let the magic of this sonic voyage work its magic.

Book in advance at Espace Pasolini

L’événement Concert Carrefour international à Sebourg Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Valenciennes