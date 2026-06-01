Concert Catch the Goat à La Scénette La Scénette Léobard samedi 27 juin 2026.

Léobard

Concert Catch the Goat à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Catch the Goat est un trio de new folk accoustic basé dans le sud-ouest de la France, avec une instrumentalisation de cordes avec des compositions et des arrangements originaux

Catch the Goat est un trio de new folk accoustic basé dans le sud-ouest de la France, avec une instrumentalisation de cordes avec des compositions et des arrangements originaux. Entre tradition et modernité, ils expérimentent avec l'énergie du bluegrass, la précision du classique et la créativité du jazz, nuancés de touches celtiques… Tous multi-instrumentistes, ils tricotent la guitare, le violoncelle, les mandolines, le violon et la voix.

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La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

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English :

Catch the Goat is an accoustic new folk trio based in southwest France, featuring string instrumentalization with original compositions and arrangements

L’événement Concert Catch the Goat à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon