CONCERT C’est ma tournée Aubusson
mercredi 5 août 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
CONCERT C’est ma tournée
21 Rue Roger Cerclier Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Captain Simard Chant, guitare, harmonica.
Lucien Accordéon diatonique, chant.
Captain Simard, c’est un répertoire intemporel où se croisent reprises et créations originales, nourries par les danses traditionnelles et la gouaille des bistrots. Entre voyage, révolte et poésie, complaintes embrumées et élans drolatiques, les deux compères entraînent le public dans un voyage à la ferveur communicative. .
21 Rue Roger Cerclier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : CONCERT C’est ma tournée
L’événement CONCERT C’est ma tournée Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
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