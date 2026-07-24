Informations pratiques

Aubusson

CONCERT C’est ma tournée

21 Rue Roger Cerclier Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Captain Simard Chant, guitare, harmonica.

Lucien Accordéon diatonique, chant.

Captain Simard, c’est un répertoire intemporel où se croisent reprises et créations originales, nourries par les danses traditionnelles et la gouaille des bistrots. Entre voyage, révolte et poésie, complaintes embrumées et élans drolatiques, les deux compères entraînent le public dans un voyage à la ferveur communicative. .

21 Rue Roger Cerclier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : CONCERT C’est ma tournée

L’événement CONCERT C’est ma tournée Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin