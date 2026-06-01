CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète
CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète lundi 29 juin 2026.
Sète
CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE
rue Paul Valéry Sète Hérault
Tarif : 20 – 20 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
La Chambre Philharmonique de Cologne se produira le lundi 29 juin à 20h à l’église Saint-Joseph de Sète pour un concert dédié aux grands compositeurs classiques.Au programme des œuvres de Mozart, Bach et Tchaïkovski, interprétées dans le cadre intimiste de l’église. .
rue Paul Valéry Sète 34200 Hérault Occitanie +49 221 4206718 concert.booking@outlook.com
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L’événement CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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