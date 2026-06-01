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CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète

CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète lundi 29 juin 2026.

Adresse : rue Paul Valéry

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : 20 20 26

Sète

CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE

rue Paul Valéry Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

La Chambre Philharmonique de Cologne se produira le lundi 29 juin à 20h à l’église Saint-Joseph de Sète pour un concert dédié aux grands compositeurs classiques.Au programme des œuvres de Mozart, Bach et Tchaïkovski, interprétées dans le cadre intimiste de l’église.   .

rue Paul Valéry Sète 34200 Hérault Occitanie +49 221 4206718  concert.booking@outlook.com

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English :

L’événement CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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