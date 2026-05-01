Orbey

Concert Chansons suédoises et harpe

Lieu-dit Pairis Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Un voyage musical au cœur des traditions scandinaves chants suédois et harpe se mêlent pour offrir un moment poétique et immersif.

Plongez dans un voyage musical empreint de douceur et de mystère, où la harpe accompagne des chants venus du Nord.

Sara Buffler vous invite à découvrir des mélodies inspirées des traditions scandinaves, entre émotion, nature et poésie.

Une parenthèse musicale délicate et immersive, pour partager un moment suspendu hors du temps.

Accessible dès 8 ans. .

Lieu-dit Pairis Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 62 90 29 mairie@orbey.fr

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English :

A musical journey to the heart of Scandinavian traditions: Swedish songs and harp combine to offer a poetic, immersive experience.

L’événement Concert Chansons suédoises et harpe Orbey a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg