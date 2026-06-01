Carnac

Concert chants du monde

Chapelle de Kergroix Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Chœur de 8 femmes, chants du monde.

Participation libre .

Chapelle de Kergroix Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 87 23 25 26

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English :

L’événement Concert chants du monde Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon