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Concert chants du monde Carnac

Concert chants du monde Carnac dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Chapelle de Kergroix

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Carnac

Concert chants du monde

Chapelle de Kergroix Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Chœur de 8 femmes, chants du monde.
Participation libre   .

Chapelle de Kergroix Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 87 23 25 26 

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English :

L’événement Concert chants du monde Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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