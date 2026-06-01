Concert chants du monde Carnac
Concert chants du monde Carnac dimanche 28 juin 2026.
Carnac
Concert chants du monde
Chapelle de Kergroix Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Chœur de 8 femmes, chants du monde.
Participation libre .
Chapelle de Kergroix Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 87 23 25 26
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English :
L’événement Concert chants du monde Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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