Concert Montlaville Chardonnay
vendredi 10 juillet 2026 · Montlaville · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Concert
Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-11 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Bienvenue dans l’ancien atelier de Claude Guichard à Chardonnay pour un concert léger de chansons françaises et anglaises connues et moins connues. Des Evergreens toujours fraîches et vivantes.
Chanté par Esther Huisman (soprano) et
Cécile Roovers (mezzo) avec accompagnement au piano par Nobuyoshi Shima.
Participation libre .
Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 45 92 67 hgroovers@gmail.com
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English : Concert
L’événement Concert Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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