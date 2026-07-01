Concert Montlaville Chardonnay

Informations pratiques

Chardonnay

Concert

Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Bienvenue dans l’ancien atelier de Claude Guichard à Chardonnay pour un concert léger de chansons françaises et anglaises connues et moins connues. Des Evergreens toujours fraîches et vivantes.

Chanté par Esther Huisman (soprano) et

Cécile Roovers (mezzo) avec accompagnement au piano par Nobuyoshi Shima.

Participation libre .

Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 45 92 67 hgroovers@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II