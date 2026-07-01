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AGENDA · Chardonnay

Concert Montlaville Chardonnay

vendredi 10 juillet 2026 · Montlaville · Chardonnay

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Montlaville
Adresse
99 Impasse de la Cour Chopin
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chardonnay

Concert

Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Bienvenue dans l’ancien atelier de Claude Guichard à Chardonnay pour un concert léger de chansons françaises et anglaises connues et moins connues. Des Evergreens toujours fraîches et vivantes.
Chanté par Esther Huisman (soprano) et
Cécile Roovers (mezzo) avec accompagnement au piano par Nobuyoshi Shima.
Participation libre   .

Montlaville 99 Impasse de la Cour Chopin Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 45 92 67  hgroovers@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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