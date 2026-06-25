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AGENDA · Portes-lès-Valence

Concert Charles Pasi BP 47 Portes-lès-Valence

jeudi 12 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
22 22 22 Tarif réduit Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d'emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Portes-lès-Valence

Concert Charles Pasi

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :
2026-11-12

La voix y est d’or et la sincérité touchante. En anglais, français et italien, Charles Pasi transforme la perte en une célébration poétique de la vie.
L’album est magnifique. Un concert à venir classieux, incandescent, intime et intense. C’est certain.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

His voice is golden, and his sincerity is touching. In English, French, and Italian, Charles Pasi transforms loss into a poetic celebration of life.
The album is magnificent. An upcoming concert that promises to be classy, electrifying, intimate, and intense. That’s for sure.

L’événement Concert Charles Pasi Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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