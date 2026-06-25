Concert Charles Pasi BP 47 Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Portes-lès-Valence

Concert Charles Pasi

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

La voix y est d’or et la sincérité touchante. En anglais, français et italien, Charles Pasi transforme la perte en une célébration poétique de la vie.

L’album est magnifique. Un concert à venir classieux, incandescent, intime et intense. C’est certain.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

His voice is golden, and his sincerity is touching. In English, French, and Italian, Charles Pasi transforms loss into a poetic celebration of life.

The album is magnificent. An upcoming concert that promises to be classy, electrifying, intimate, and intense. That’s for sure.

L’événement Concert Charles Pasi Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme