Concert Charles Pasi BP 47 Portes-lès-Valence
jeudi 12 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Portes-lès-Valence
Concert Charles Pasi
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 20:00:00
Date(s) :
2026-11-12
La voix y est d’or et la sincérité touchante. En anglais, français et italien, Charles Pasi transforme la perte en une célébration poétique de la vie.
L’album est magnifique. Un concert à venir classieux, incandescent, intime et intense. C’est certain.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
His voice is golden, and his sincerity is touching. In English, French, and Italian, Charles Pasi transforms loss into a poetic celebration of life.
The album is magnificent. An upcoming concert that promises to be classy, electrifying, intimate, and intense. That’s for sure.
L’événement Concert Charles Pasi Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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