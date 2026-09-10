Concert Chicago Blues Festival Magic Mirrors Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Chicago Blues Festival

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le Chicago Blues Festival est de retour au Magic Mirrors samedi 21 novembre 2026 pour sa 56ème édition. Une soirée qui vous transportera aux origines du blues, jusqu’au bord du delta du Mississippi.

Cette nouvelle tournée est placée sous le signe de la transmission avec Zac Harmon, figure tutélaire de la scène blues contemporaine et mentor de ce groupe éphémère. Guitariste, chanteur et compositeur, il incarne un blues puissant, nourri de soul et de funk.

À ses côtés, retrouvez Kingston Livingston, natif du Texas, qui apporte une touche moderne, mêlant blues, rock et influences urbaines. Il incarne aujourd’hui cette génération d’artistes capables de faire le lien entre tradition et renouvellement, sans jamais perdre l’âme du blues.

Auprès d’eux, Lady Adrena chanteuse charismatique de gospel et originaire de Jackson. Avec sa voix puissante et sa présence scénique magnétique, elle va faire vibrer le chapiteau de velours.

Avec ce plateau inédit, la tournée 2026 du Chicago Blues Festival confirme sa vocation faire dialoguer les générations, révéler la diversité du blues américain et proposer au public européen une immersion authentique au cœur de cette musique intemporelle !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Concert Chicago Blues Festival

L’événement Concert Chicago Blues Festival Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie