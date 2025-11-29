Concert choral Cet objet mystère qui fascine Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Concert choral Cet objet mystère qui fascine

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Chorale Atout-Chœurs

Direction Catherine GUIBERT Mise en Scène Dany CHANROUX

avec la participation de Pascale BODIN

Venez découvrir ce mystérieux spectacle en chansons.

Vous êtes invités à participer au festin du jeudi gras. Vous voyagerez du Nord au Sud, d’Est en Ouest, au bras d’un Milord.

Et comme l’école est finie, vous aurez donc le temps de déguster de bons desserts, de découvrir les âges de la vie.

C’est une belle histoire qui vous attend.

Ce spectacle musical vous enchantera par ces mouvements de scène, son rythme des mots et des notes. Laissez-vous emporter par la musique, découvrez ce mystère multi facettes.

Si vous aimez jouer avec les mots, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Vous serez au bon endroit. .

