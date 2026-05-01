Exposition Âmes/s Salle Vallée Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Exposition Âmes/s

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-29

Exposition des céramiques de Cécile Baudru. .

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Exposition Âmes/s

L’événement Exposition Âmes/s Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE