Théâtre musical Sur un air de Mamma Mia !

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29 2026-05-30

L’atelier théâtre musical de l’ensemble scolaire Bignon vous présente son 8éme opus : SUR UN AIR DE MAMMA MIA ! LE MUSICAL.

SUR UN AIR DE MAMMA MIA ! LE MUSICAL est une adaptation scolaire du musical MAMMA MIA ! crée en 1999 à Londres puis porté à l’écran par Phyllida Lloyd quelques années plus tard.

Cette comédie musicale éclatante, ensoleillée et pleine d’énergie est portée par les chansons incontournables d’ABBA. Sur une île grecque, une mère, sa fille et une galerie de personnages hauts en couleur se croisent au rythme de situations drôles et émouvantes.

Entre amitié, amour et nostalgie, le spectacle offre un tourbillon de bonne humeur et de moments irrésistiblement festifs.

Par son humour tendre , son ambiance estivale et l’énergie apportée par les élèves de l’ensemble scolaire Bignon, SUR UN AIR DE MAMMA MIA ! LE MUSICAL promet au public une véritable bouffée d’optimisme et de joie.

CREDITS

· Livret Catherine Johnson

· Musique & Paroles Benny Andersson & Björn Ulvaeus (ABBA

· Adaptation des chansons (version française) Nicolas Nebot

· Adaptation du livret (version française) Stéphane Laporte

· Adaptation scolaire Gabriel Uguen .

