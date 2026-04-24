Concert Natalie Kotka Salle des fêtes Mortagne-au-Perche
Concert Natalie Kotka Salle des fêtes Mortagne-au-Perche vendredi 22 mai 2026.
Mortagne-au-Perche
Concert Natalie Kotka
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’association Perche Haïti présente un récital de Natalie Kotka, accompagnée au piano par son fils, Nicolas Llinares-Urtreger. Ils rendront un hommage à Michel Berger, artiste prolifique engagé aux côtés de France Gall, Daniel Balavoine, Coluche et Renaud dans des missions humanitaires. .
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Concert Natalie Kotka
L’événement Concert Natalie Kotka Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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