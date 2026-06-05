Chaumont

Concert choral

Eglise Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23 21:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Concert avec les Chœurs de la Touques de Gacé.

> Don libre .

Eglise Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Chaumont a été mis à jour le 2026-05-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault