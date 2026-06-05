Concert choral Chaumont
Concert choral Chaumont vendredi 23 octobre 2026.
Chaumont
Concert choral
Eglise Chaumont Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 21:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Concert avec les Chœurs de la Touques de Gacé.
> Don libre .
Eglise Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert choral
L’événement Concert choral Chaumont a été mis à jour le 2026-05-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Chaumont (Orne)
- Conte musical Le jardin dans la rivière Chaumont 5 juin 2026
- Découverte libre de la promenade Aubépart, Promenade Aubépart, Chaumont 5 juin 2026
- Découverte libre du square du Boulingrin, Square du Boulingrin, Chaumont 5 juin 2026
- Parc de la Gloriette, Parc de la Gloriette, Chaumont 5 juin 2026
- Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont (Visite pédagogique) Chaumont 6 juin 2026