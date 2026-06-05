Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert choral Chaumont

Concert choral Chaumont vendredi 23 octobre 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 61230 Chaumont

Département : Orne

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : vendredi 23 octobre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chaumont

Concert choral

Eglise Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 21:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Concert avec les Chœurs de la Touques de Gacé.

> Don libre   .

Eglise Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert choral

L’événement Concert choral Chaumont a été mis à jour le 2026-05-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Chaumont (Orne)