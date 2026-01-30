Concert Choral Ensemble Crescendo La Visitation Limoges
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Plongez dans l’univers fascinant du chant choral, du raffinement de la Renaissance aux chefs-d’œuvre de Mozart. Ce programme propose une expérience musicale multilingue, offrant un panorama des harmonies et des styles qui ont marqué plusieurs siècles de musique sacrée et profane. Chaque pièce, interprétée avec soin, révèle la richesse des langues, des textures sonores et des émotions véhiculées par ces compositions. Une invitation à voyager à travers le temps, à apprécier la beauté des polyphonies et à ressentir la puissance expressive du chant choral, alliant histoire, culture et plaisir musical. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 14 40 93 michelguilloteau56@gmail.com
